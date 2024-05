Hamas volta a atacar Israel após país descumprir ordem da ONU

Dois dias após a Corte Internacional de Justiça, o tribunal mais alto da Organização das Nações Unidas (ONU) para resolver disputas entre Estados, ordenar que Israel interrompa todas as operações militares em Rafah, no sul da Faixa de Gaza, o grupo terrorista Hamas voltou a lançar foguetes neste domingo, 26, contra Tel Aviv, em Israel. Até o momento, não há relatos de vítimas ou danos, mas sirenes foram acionadas na cidade pela primeira vez em quase quatro meses.

As forças militares israelenses informaram que, na região de Rafah, no sul de Gaza, pelo menos oito foguetes foram disparados, dos quais vários foram interceptados.

Enquanto isso, a Corte Internacional de Justiça determinou a permissão de entrada de ajuda humanitária na Palestina. Cerca de 200 caminhões de ajuda humanitária, incluindo quatro caminhões de combustível, deverão entrar em Gaza neste domingo através da passagem de fronteira de Kerem Shalom, informou Khaled Zayed, chefe da Sociedade do Crescente Vermelho Egípcio no Sinai do Norte, à agencia de notícias Reuters. A ajuda humanitária estava prejudicada desde que a passagem fronteiriça de Rafah, principal ponto de entrada em Gaza para ajuda humanitária e fornecimentos comerciais, foi fechada há quase três semanas. Isso ocorreu quando Israel assumiu o controle do lado palestino da passagem no início do mês, intensificando sua ofensiva militar na área.

* com Agências