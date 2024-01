Haley promete continuar campanha após nova vitória de Trump em prévias

A única concorrente do ex-presidente Donald Trump na briga pela vaga do Partido Republicano para a disputa presidencial, Nikki Haley prometeu nesta terça-feira 23 continuar sua campanha, apesar de ter perdido a segunda rodada de eleições prévias, em New Hampshire, por uma margem significativa.

Trump venceu a ex-governadora da Carolina do Sul na terça-feira 23 por 54% dos votos contra 43%. Ainda assim, em seu discurso após o anúncio dos resultados, Haley chamou o ex-presidente de candidato do “caos” e afirmou que “a corrida está longe de terminar”.

“New Hampshire é a primeira [nação] do país. Não a última. Esta corrida está longe de terminar. Ainda faltam dezenas de estados, e o próximo é meu doce estado da Carolina do Sul”, declarou.

Haley foi governadora da Carolina do Sul de 2011 a 2017 e seu desempenho em New Hampshire foi muito melhor do que na prévia republicana anterior, em Iowa, onde ficou em terceiro lugar e obteve menos de 20% dos votos.

Repeteco de 2020

A ida dos eleitores do estado às urnas ocorreu dois dias depois que o governador da Flórida, Ron DeSantis, desistiu da candidatura. Após ocupar segundo lugar nas prévias de Iowa, DeSantis estendeu apoio ao ex-presidente, embora o tenha criticado durante a campanha. Em Iowa, Trump conquistou 51% dos votos; DeSantis, 21,2%; e Haley, 19,1%.

Um repeteco das eleições de 2020, quando Trump e o atual presidente, Joe Biden, disputaram a Casa Branca, parece cada vez mais provável. Antes dos resultados serem anunciados em New Hampshire, porém, Haley exortou os eleitores a escolherem um outro caminho.

“Com Donald Trump, você tem um caos após o outro – este processo judicial, aquela controvérsia, este tuíte, aquele momento importante”, disse Haley na noite de terça-feira. “Você não pode consertar o caos de Joe Biden com o caos republicano.”

Mas, ao reconhecer sua segunda derrota nas prévias, abriu o seu discurso reconhecendo o sucesso de Trump.

“Quero parabenizar Donald Trump por sua vitória esta noite. Ele mereceu. E quero reconhecer isso”, afirmou.

