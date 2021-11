Há 50 dias em erupção, vulcão das Canárias aumenta força de explosões

Em atividade desde 19 de setembro, o vulcão Cumbre Vieja, nas ilhas Canárias, território pertencente à Espanha, vem aumentando a intensidade de sua erupção.

O alerta foi dado por vulcanólogos no último fim de semana. Além de constatar maior emissão de lava, os especialistas afirmaram que não há previsão para o fim da erupção.

Também foi verificado maior ejeção de cinzas. Como consequência, a qualidade do ar tornou-se péssima no povoado de Llanos de Aridane, na base do vulcão, com forte concentração de partículas em suspensão.

Segundo o governo local, é obrigatório o uso de máscaras PFF2 neste ponto da ilha. As autoridades também pediram que se evite o uso de carro na região, já que o deslocamento dos veículos aumenta a quantidade de partículas em suspensão.

De acordo com autoridades espanholas, a maior emissão de lava não deve se traduzir numa destruição maior dos povoados localizados no entorno do cume.

Isso porque o magma está sendo escoado pelos caminhos já abertos ao longo da erupção. Assim, o que se verifica até aqui é apenas o incremento na altura do material solidificado.

Até o momento, a lava do Cumbre Vieja atingiu uma área equivalente a 980 campos de futebol, destruindo cerca de 56 quilômetros quadrados. Quase 7.000 pessoas tiveram de ser evacuadas como medida de proteção.