Guru dos machos: Romênia vai extraditar influencer preso por crime sexual

Conhecido por publicar conteúdo machista e misógino nas redes, acumulando uma legião de seguidores que buscam conquistar (ou domar) uma parceira sexual, o influenciador Andrew Tate e seu irmão, Tristan, foram detidos novamente na Romênia nesta segunda-feira 11, por acusações de crimes sexuais no Reino Unido. Desta vez, porém, serão extraditados para a Grã-Bretanha.

Segundo os oficiais do Serviço de Investigação Criminal da Romênia, os mandados de prisão foram emitidos “pelas autoridades judiciais do Reino Unido pela prática de crimes sexuais e exploração de pessoas no território da Grã-Bretanha”. Em resposta, o porta-voz de Tate, Mateea Petrescu, afirmou que o Tribunal de Recurso romeno permitiu sua extradição, mas a data foi adiada até que o julgamento romeno seja concluído. No país do leste europeu, o influenciador é acusado de tráfico humano.

“Este renascimento desconcertante de acusações de uma década de idade deixou os irmãos Tate consternados e profundamente perturbados”, disse Petrescu. “Eles rejeitam categoricamente todas as acusações e expressam profundo desapontamento pelo facto de alegações tão graves estarem a ser ressuscitadas sem novas provas substanciais”, acrescentou.

Prisão dos irmãos Tate

No tribunal, os irmãos Tate afirmaram que não querem ser extraditados ao Reino Unido. Os dois foram presos pela primeira vez em dezembro de 2022, por suspeita de estupro, formação de grupo do crime organizado e tráfico de pessoas.

Ambos passaram três meses sob custódia policial em Bucareste e depois passaram a viver em prisão domiciliária enquanto aguardam uma investigação criminal por abusos cometidos contra sete mulheres, acusações que eles negam. Em agosto, os irmãos foram libertados e colocados sob controle judicial, com proibição de sair do município em que foram presos sem aprovação prévia do tribunal.

Quem é Andrew Tate

O americano-britânico Tate, que também é ex-kickboxer, alcançou sua fama na internet após sua breve passagem pela versão britânica do reality show Big Brother, em 2016. Desde então, ele ficou conhecido por discursar sobre o domínio masculino, submissão feminina e riqueza. Seus vídeos chegaram a serem suspensos de todas as principais plataformas de mídia social, como X, antigo Twitter, TikTok e YouTube, por seus comentários de cunho misógino.

“Quando fui falsamente acusado pela primeira vez, há anos, não compreendi como a minha vida pôde ser tão destruída”, declarou Tate.