Guia de viagens da ‘Forbes’ dá nota máxima a um hotel no Paraná

A edição mais recente do Forbes Travel Guide elegeu um único hotel sul-americano entre os 558 cinco estrelas do mundo. Localizado dentro do Parque Nacional do Iguaçu, o Hotel das Cataratas, construído no fim dos anos 1950, ocupa o ranking pelo sexto ano consecutivo.

A publicação da Forbes credita a boa avaliação da hospedagem principalmente ao acesso privilegiado que os clientes têm às Cataratas. “Ao amanhecer e ao entardecer, os hóspedes têm as cataratas só para eles”, destacou a revista.

Pertencente ao grupo Belmond, que também assina o luxuoso Copacabana Palace, no Rio, o Hotel das Cataratas também chama atenção pela charmosa arquitetura colonial.