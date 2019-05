Guaidó envia cartas a comandantes militares da Venezuela

O deputado Winston Flores, do partido Vontade Popular, leu a carta assinada por Guaidó em frente ao local, mas não pode entregar o documento. “Se algum soldado aceita pegar a carta, é perseguido. Pode ser até morto. Vivemos em uma ditadura. Mas eles ouviram o conteúdo do documento”, declarou Flores.

A carta assinada por Guaidó é um novo momento na tentativa dele de se aproximar do alto comando das Forças Armadas, responsáveis por garantir a sustentação de Nicolás Maduro no poder.

No texto, o presidente interino promete que as Forças Armadas serão remodeladas, e afirma que os militares devem estar ao lado da Constituição, para auxiliar na transição do regime. Diz, ainda, que não haverá “retaliação política” contra os membros do regime.