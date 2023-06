Grupo mercenário avança pelo sul da Rússia e Moscou reforça defesas

A Rússia está preparando uma contraofensiva para tentar conter o avanço das forças mercenárias do Grupo Wagner, que começaram na última sexta-feira, 23, uma rebelião contra o presidente Vladimir Putin. Na manhã deste sábado, 24, os paramilitares ocuparam uma base militar russa na cidade de Rostov-on-Don e as forças rebeldes agora avançam pela região de Lipetsk, ambas no sul da Rússia.

Também neste sábado, um incêndio começou em um reservatório de combustível na região de Voronezh, também no sul do país. Unidades de emergência estão no local combatendo as chamas. Ainda não há informações se o fogo teria sido causado por soldados do Grupo Wagner ou por forças russas em uma manobra de repressão.

À medida que os rebeldes avançam, autoridades reforçam a segurança em Moscou e seus arredores e se mobilizam para posicionar tropas na rodovia que liga a capital ao sul do país.

Segundo a agência de notícias russa Tass, o governo ofereceu aos mercenários a possibilidade de anistia em caso de rendição. Em comunicado transmitido pela TV, Putin classificou a rebelião como “uma punhalada nas costas” e disse que irá punir todos os participantes da insurreição.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram veículos do Batalhão Akhmat, unidade militar da Chechênia aliada aos russos, se deslocando para ocupar as posições abandonadas pelos rebeldes do Grupo Wagner.