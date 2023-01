Greves prometem paralisar França contra a reforma previdenciária de Macron

Franceses preparam mobilizações para esta quinta-feira, 19, contra a reforma da previdência apresentada pelo governo do presidente Emmanuel Macron. Sistemas de transporte – como trens, linhas de metrô e voos – serão afetados pela série de greves, que têm o objetivo de barrar o aumento da idade para aposentadoria.

A maior parte dos franceses se opõe ao plano do governo, segundo pesquisas de opinião. A reforma aumentaria a idade de aposentadoria de 62 para 64 anos e a exigência de um mínimo de 43 anos de contribuição para se ter direito à pensão completa a partir de 2027.

Desde que ocupou o cargo como presidente em 2017, Macron quer alterar as regras de aposentadoria. Ele argumenta que a medida é necessária para reabilitar as contas públicas e ter recursos para investir em outras prioridades.

Os sindicatos pediram aos trabalhadores para abandonarem os postos de trabalho no dia 19 de janeiro e saírem às ruas em todo o país. O governo disse que vai se manter firme e pediu aos trabalhadores que não façam a paralisação.

Os oito principais sindicatos da França esperam que milhões de pessoas ocupem as ruas e façam greve. “Há anos não víamos tal mobilização”, disse o secretário-geral do sindicato Força Operária, Frédéric Souillot, à rádio francesa RFI.

Além do transporte, a Confederação Geral do Trabalho (CGT), maior sindicato do país, ameaçou cortar eletricidade de parlamentares e bilionários e anunciou que irá suspender atividades de quinta-feira até a manhã de sexta-feira, 20. O setor bancário também vai entrar em greve, bem como sindicatos de caminhoneiros – que vão ficar paralisados por tempo indeterminado.

A greve desta quinta-feira ainda não tem data de término. A data escolhida ocorre quatro dias antes da aprovação da reforma pelo Conselho de Ministros da França.

Para garantir sua aprovação, o partido governista, que perdeu a maioria absoluta nas eleições de junho do ano passado, multiplicou nas últimas semanas as discussões com o partido de oposição Os Republicanos, de direita, que é a favor da reforma.

A última paralisação deste tamanho na França ocorreu em 2010, quando Nicolas Sarkozy aumentou a idade de aposentadoria de 60 para 62 anos. O metrô, um dos principais transportes do país, ficou fechado por três semanas, mas o presidente acabou saindo vitorioso.

Macron considera que a reforma é essencial para o país, e só não a implementou no primeiro mandato, do meio de 2017 ao meio de 2022, devido à pandemia. Ele, contudo, mais de uma vez já se viu encurralado por grandes movimentos sociais, como os giles jaunes, ou “coletes amarelos”, que tomaram as ruas em 2018 contra o aumento do preço dos combustíveis. Resta ver se o presidente tem força política suficiente para sustentar a tão almejada reforma previdenciária.