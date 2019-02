Governo sírio prende um de seus principais opositores

Um dos principais opositores da Síria, Riad Seif, foi preso nesta sexta-feira, em Damasco, informou o presidente do Observatório Sírio de Direitos Humanos, Rami Abdel Rahman. “Ele foi preso depois da oração de sexta-feira, perto da mesquita de Al Hassan”, especificou o presidente da ONG.

Seif é ex-membro independente do Parlamento e fundador do Fórum para Diálogo Nacional, uma organização cuja função é alimentar a discussão sobre as liberdades políticas na Síria. Ele já foi detido em 2001, quando foi considerado um preso de consciência pela Anistia Internacional.

Choques – Enquanto isso, os protestos prosseguem no país, permeados de tiros e mortes. Vários tanques entraram na cidade de Homs, a terceira maior da Síria, onde seis pessoas já morreram. Em Hama, uma morte foi reportada. Ao mesmo tempo, opositores ao regime de Bashar Al Assad se manifestavam em Damasco, desafiando a proibição ditada pelo ministério do Interior e enfrentando bombas de gás lacrimogêneo.

Bashar Al Assad enfrenta, desde o mês passado, um intenso movimento de oposição civil. A repressão do ditador aos manifestantes já vitimou 565 militantes e mais de uma centena de membros do Exército e das forças de segurança. Pelo menos 2.500 pessoas teriam sido presas no que instituições de direitos humanos chamaram de “massacre”.

(Com agência France-Presse)