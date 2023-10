Governo Lula estende operação para resgatar brasileiros em Israel

Atualizado em 16 out 2023, 12h54 - Publicado em 16 out 2023, 12h35

O Brasil confirmou, nesta segunda-feira, 16, a realização de um voo adicional para repatriação de brasileiros de Israel. A operação Voltando em Paz já foi responsável pelo retorno de 916 brasileiros em cinco aviões, além de 24 animais de estimação, depois do início do conflito entre Tel-Aviv e o grupo terrorista palestino Hamas.

A sétima aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) tem previsão de sair do Rio de Janeiro às 17h desta segunda-feira com destino inicial à Roma, na Itália, onde vai aguardar autorização para ir até o Egito. Os brasileiros resgatados devem chegar no Brasil na próxima quinta-feira, 19.

Até o momento, cinco voos enviados pelo governo federal já voltaram ao país, com cerca de 200 passageiros em cada viagem. O último avião da operação pousou no Rio de Janeiro no início da madrugada do último domingo, 15, com 215 pessoas e 16 animais de estimação. O sexto avião já está em Roma e aguarda autorização para resgatar os brasileiros na Faixa de Gaza.

A articulação do governo do presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) teve início há uma semana, depois dos atentados terroristas em Israel que se desdobraram em um grande conflito armado na região do Oriente Médio. A embaixada do Brasil em Tel Aviv também disponibilizou transporte de ônibus das principais cidades israelenses para o Aeroporto Internacional Ben Gurion.

Um formulário online ajudou a identificar os brasileiros em situação de dificuldade, e mais de 2,7 mil manifestaram interesse em ser repatriados. Requisitos de prioridade foram adotados para pessoas sem passagens aéreas, não residentes de Israel, gestantes, idosos, mulheres e crianças.

