Egito acusa Israel de barrar ajuda humanitária em Gaza

16 out 2023, 10h36

Por Da Redação 16 out 2023, 10h36

O Egito disse nesta segunda-feira, 16, que Israel se recusou a cooperar com a realização de entregas de ajuda humanitária a Gaza e com a retirada de estrangeiros no único trajeto para o território palestino, deixando centenas de toneladas de suprimentos retidos. A passagem de Rafah não está oficialmente fechada, mas ficou inoperante devido a constantes bombardeios israelenses.

A entrada é considerada vital para a passagem dos suprimentos necessários para o enclave palestino. Os mais de 2,3 milhões de habitantes de Gaza estão sob cerco desde que Israel lançou ataques intensos e implementou um bloqueio total a alimentos, combustível e eletricidade como retaliação a uma incursão do grupo terrorista palestino Hamas.

“Há uma necessidade urgente de aliviar o sofrimento dos civis palestinos em Gaza”, disse Sameh Shoukry, ministro das Relações Exteriores do Egito. “Até agora, o governo israelense não tomou posição sobre a abertura da passagem de Rafah do lado de Gaza para permitir a entrada de assistência e saída de cidadãos de terceiros países”, acrescentou ele.

Na manhã desta segunda-feira, autoridades egípcias alegaram que chegaram a um acordo de cessar-fogo no sul de Gaza para facilitar a entrada de insumos e a retirada de civis por Rafah. Essa informação, contudo, foi negada por Tel-Aviv.

Em Rafah, não houve bombardeios nesta segunda-feira e o lado egípcio se diz pronto para fornecer ajuda para os migrantes. Shoukry afirmou que o país pretende permitir o fluxo normal pela fronteira, inclusive para os palestinos que procuram tratamento médico, mas culpou o governo de Tel-Aviv pelos entraves na passagem.

“O Egito tem trabalhado desde o início desta crise e da escalada para abrir a passagem e permitir a entrada de ajuda humanitária. Um grande número dela foi reunido em El-Arish”, alegou Shoukry.

Atualmente, cinco caminhões de gasolina vazios das Nações Unidas estão à espera no lado de Gaza da passagem de Rafah, na esperança de atravessar a fronteira para reabastecer os estoques no Egito. Outros veículos com a bandeira das Nações Unidas parecem ter deixado a faixa pela passagem Kerem Shalom, controlada por Israel, e agora fechada.