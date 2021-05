Governo Biden enviará primeiro voo de deportados ao Brasil

O governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, enviará de volta ao Brasil na próxima quinta-feira, 20, o primeiro voo de imigrantes brasileiros deportados. A informação foi noticiada pelo jornal O Estado de S. Paulo no domingo e confirmada por VEJA.

Segundo um diplomata envolvido na operação e que falou em condição de anonimato, é previsto que cerca de 130 brasileiros sejam enviados de volta em uma aeronave providenciada pelo governo americano. O número de deportados pode sofrer alterações até a quinta-feira.

O local exato de saída do voo ainda não foi informado, mas é provável que seja no sul do país, no Arizona ou Texas. Quanto à chegada, é esperado que o avião pouse no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte na tarde de sexta-feira.

Durante a campanha presidencial, Biden prometeu ser mais compassivo com imigrantes, especialmente durante a pandemia de coronavírus. A decisão desta semana, no entanto, indica a manutenção de alguns aspectos das políticas imigratórias do antecessor, Donald Trump, sobretudo para tentar frear a superlotação de centros de detenção e desestimular a entrada irregular.

Voos fretados para deportados foi uma marca das duras políticas anti-imigração de Trump. Estima-se que cerca de 250 cidadãos brasileiros tenham sido banidos durante o governo do republicano e o último voo fretado com brasileiros deportados desembarcou no Brasil em fevereiro do ano passado com 130 pessoas a bordo.