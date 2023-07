General se apresenta como novo líder do Níger após golpe de Estado

Em discurso transmitido pela TV estatal, o general Abdourahamane Tchiani se apresentou nesta sexta-feira, 28, como “presidente do Conselho Nacional para a Salvaguarda da Pátria”, a junta militar que derrubou o presidente do Níger, Mohamed Bazoum, na quarta-feira.

Chefe da Guarda Presidencial, Tchiani afirmou que o golpe se deu “pela deterioração da situação de segurança” no país devastado pela violência de grupos jihadistas.

Comando militar do Níger declara apoio a golpe após detenção de presidente

Pouco antes do discurso, na quinta-feira, o chefe do Estado-Maior militar declarou apoio ao golpe. Em comunicado, ele afirma que o Exército precisou “preservar a integridade física” do presidente e de sua família e evitar “um confronto mortal (…) que poderia gerar um banho de sangue e afetar a segurança da população”.

O presidente Mohamed Bazoum e o ministro das Relações Exteriores, Hassoumi Massoudou, instaram as forças democráticas do país a resistir à tomada do poder, já que autoridades ocidentais disseram que o status da tentativa de golpe não era claro.

Em nota, o governo brasileiro disse acompanhar “com preocupação a situação política” no país. “O Brasil se soma às manifestações de lideranças da União Africana e da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), que clamam pela retomada plena da institucionalidade democrática naquele país”, diz o documento.

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, pediu a libertação imediata do presidente e criticou qualquer esforço para tomar o poder à força. O português se disse muito preocupado com o que chamou de “tendência preocupante” na região do Sahel de governos atacados pelo “extremismo violento”.

Na quarta-feira, o presidente do Níger, Mohamed Bazoum, foi detido por seus guardas presidenciais de elite dentro do palácio presidencial na capital, Niamey. O prédio também foi foi bloqueado por veículos militares, em um movimento que lembra o que precedeu os quatro golpes militares que atingiram os vizinhos Mali e Burkina Faso desde 2020.

Ministérios próximos ao palácio foram, de maneira semelhante, bloqueados e os funcionários dentro do palácio não conseguiram mais acessar seus escritórios.

Na noite de quarta-feira, o coronel Amadou Abdramane, porta-voz do comando militar, afirmou em discurso televisionado que Bazoum foi destituído do poder e as instituições da república foram suspensas, marcando o sétimo golpe na África Ocidental e Central desde 2020.

Golpes anteriores em Burkina Faso e Mali foram estimulados, em parte, por frustrações com o fracasso das autoridades em conter uma insurgência islâmica que assola a região do Sahel, que inclui o Níger.

Houve também uma tentativa frustrada de golpe no Níger em março de 2021, quando uma unidade militar tentou tomar o palácio presidencial dias antes da posse de Bazoum.

