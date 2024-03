Gato sobrevivente é encontrado 8 dias após incêndio na Espanha

Um gato chamado Coco foi encontrado nesta sexta-feira, 1, pelos bombeiros de Valência, na Espanha, amontoado entre os restos de um enorme incêndio que ocorreu há oito dias em um bloco de apartamentos da cidade.

Coco é o o gato da família de uma das sobreviventes do incêndio que matou 10 pessoas e dezenas de animais de estimação. Ele foi encontrado no 13° andar do edifício, dois andares acima de seu apartamento, e parece ter se refugiado dentro de um buraco de hidrante. Sua proprietária, Andrea Rubio, disse que não tinha mais esperanças de que o felino tivesse sobrevivido.

O corpo de bombeiros local publicou na plataforma X, antigo Twitter, que Coco foi entregue a seus donos “com grande satisfação” e que ele foi encontrado “por pura sorte”.

Rubio e seu companheiro, Javier Fernandez, levaram o gato imediatamente a uma clínica veterinária para receber os cuidados necessários, onde ele permaneceu sob observação durante durante 24h. Apesar da sujeira e do odor de fumaça, Coco parece estar bem de saúde.

Os mais de 150 sobreviventes do incêndio que eclodiu na noite do dia 22 de fevereiro no distrito de El Campanar estão vivendo em moradias sociais temporárias enquanto aguardam uma solução. Coco se juntará em breve ao resto dos sobreviventes em sua moradia nova. “É um novo lar para ele, então ele estará um pouco perdido no começo, mas quanto mais cedo ele se acostumar, melhor Coco vai se sentir”, disse Fernandez.