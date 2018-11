Gabinete britânico aprova acordo preliminar sobre Brexit

A primeira-ministra britânica, Theresa May, anunciou a aprovação de um acordo preliminar sobre o Brexit após reunião ministerial que durou toda a tarde desta quarta-feira (14). Em pronunciamento diante da residência oficial em Downing Street, a premiê conservadora comunicou o apoio político do governo ao pré-acordo, que contou com complexas negociações sobre a saída do Reino Unido do bloco da União Europeia a partir de 29 de março de 2019. Os termos da proposta ainda terão que passar pelo Parlamento.

Elaborado em nível técnico por negociadores do país e da União Europeia (UE), o texto teve a questão irlandesa como principal ponto de conflito. Segundo a emissora irlandesa RTE, os negociadores impuseram uma cláusula de garantia para evitar a instalação de controles alfandegários na fronteira entre a Irlanda e a Irlanda do Norte após a saída do Reino Unido da UE.

May tem insistido em uma proposta que não preveja checagens alfandegárias na fronteira irlandesa, mas a União Europeia defende a manutenção da Irlanda do Norte sob as regras sanitárias, fiscais e de regulamentação do bloco, incluindo a fiscalização de mercadorias que atravessam a fronteira.

Dois pontos principais justificam que a fronteira seja mantida como “invisível” entre as Irlandas: 31% das exportações norte-irlandesas são destinadas à República da Irlanda (segundo dados de 2016) e cerca de 30.000 pessoas cruzam diariamente a linha divisória. Além disso, há o temor de que a reinstauração de uma fronteira com controles policiais fragilize o acordo de paz de 1998, que encerrou as tensões na ilha.

May considera que o problema se resolveria com a criação no futuro de uma “zona de livre-comércio de bens” entre Reino Unido e UE. No entanto, para Bruxelas esse ponto se insere no acordo sobre uma “relação futura”, que será negociada mais à frente. Os 27 países do bloco não negam a ideia de uma zona livre de tarifas e cotas, mas possuem ressalvas às propostas da premiê britânica.

Um movimento político e popular defende a realização de um segundo referendo sobre a saída definitiva do país da União Europeia, tendo como um dos principais expoentes o ex-ministro, Tony Blair. Cerca de 700 mil pessoas se manifestaram recentemente na capital britânica para apoiar a causa.

(Com EFE)