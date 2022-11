Funcionária do Palácio de Buckingham renuncia após acusação de racismo

Uma funcionária do Palácio de Buckingham deixou seu cargo depois de fazer comentários “inaceitáveis ​​e profundamente lamentáveis” sobre raça e nacionalidade a uma mulher durante um evento oficial, disse um porta-voz nesta quarta-feira, 30.

Ngozi Fulani, CEO do Sistah Space, grupo de apoio a vítimas de violência doméstica de ascendência africana e caribenha, disse que cerca de 10 minutos depois de sua chegada no palácio, a funcionária a abordou e chegou a mexer em seu cabelo para ver seu crachá.

Ela também relatou no Twitter que a funcionária perguntava repetidamente: “De que parte da África você é?”. Fulani disse que respondeu: “Nasci aqui e sou britânica”. E a funcionária perguntou: “Não, mas de onde você realmente vem, de onde vem o seu povo?”

A CEO do Sistah Space participava do evento organizado pela esposa do rei Charles, a rainha consorte Camilla, para levantar fundos contra a violência doméstica. Entre outras convidadas do evento estavam a primeira-dama da Ucrânia, Olena Zelenska, a rainha Mathilde da Bélgica e a rainha Rania da Jordânia.

Mixed feelings about yesterday's visit to Buckingham Palace. 10 mins after arriving, a member of staff, Lady SH, approached me, moved my hair to see my name badge. The conversation below took place. The rest of the event is a blur.

