Franceses vão às urnas neste domingo para eleger novo presidente

Ocorre neste neste domingo, 10, o primeiro turno das eleições presidenciais da França. O atual presidente Emmanuel Macron, e a candidata de extrema-direita Marine Le Pen, de acordo com as últimas pesquisas eleitorais, são os favoritos.

Em todo o país, 48,8 milhões de cidadãos estão aptos a votar e podem escolher entre doze candidatos. As mesas de voto ficarão abertas das 8h às 19h locais na maior parte do país e até as 20h (também no horário local) nas grandes cidades.

As últimas pesquisas mostraram que Macron, do Em Marcha!, e Le Pen, do Assembleia Nacional, são os que concentram as maiores intenções de voto e poderão passar ao segundo turno, previsto para 24 de abril. Nos últimos dias, a ultradireitista tem ameaçado a liderança do atual mandatário, e as pesquisas divulgadas na última sexta-feira 8 dão ao presidente de dois a três pontos tanto no primeiro quanto no segundo turno.

Há cinco anos, os dois também foram ao segundo turno, em que Macron venceu com 66,10% dos votos, enquanto Le Pen terminou com 33,90%. Naquela ocasião, houve uma união da esquerda em torno de Macron para evitar a vitória de Le Pen.

Uma das chaves do dia poderá ser o nível de abstenção, que durante a reta final da campanha estava previsto ser muito elevado, uma tendência que parece ser confirmada na Polinésia Francesa, onde após quatro horas de votação, a afluência às urnas foi de apenas 12,34%, em comparação com 22,24% no mesmo período, nas eleições de 2017.

Na França, a publicação de quaisquer resultados, parciais ou finais, é proibida até as últimas mesas de voto fecharem às 20h locais. Só então os meios de comunicação social divulgarão as primeiras estimativas baseadas nas sondagens finais.

