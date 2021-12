França restringe viagens para o Reino Unido para conter ômicron

A França anunciou nesta quinta-feira, 16, que as viagens não essenciais entre o país e o Reino Unido serão proibidas a partir de sábado, 18. A medida é uma forma de tentar conter a propagação da variante ômicron do novo coronavírus.

O governo francês só permitirá a entrada de estrangeiros vindos do território britânico que apresentem motivos especiais e um teste negativo para a Covid-19. Todos que chegarem ao país também terão que cumprir isolamento obrigatório de sete dias. A medida poderá ser suspensa após 48 horas se um exame feito no desembarque apresentar resultado negativo.

Os cidadãos franceses e da União Europeia (UE) não precisarão de uma razão importante para retornar do Reino Unido, mas devem cumprir os outros requisitos.

“O governo pede às pessoas que pretendiam viajar ao Reino Unido que adiem a viagem”, solicitou o governo francês em um comunicado. “De acordo com os próprios termos usado pelo governo britânico, o Reino Unido enfrentará um tsunami da ômicron nos próximos dias”, acrescentou o comunicado.

O Reino Unido registrou na quarta-feira 15 um recorde de casos de Covid-19, com 78.610 novas infecções. A alta é puxada tanto pela disseminação da Ômicron como da Delta.

As autoridades de saúde do país fizeram alertas de que a situação deve piorar devido à rapidez com que a nova cepa está se alastrando pelo país. Pelos cálculos do governo britânico, a Ômicron poderá infectar 1 milhão de pessoas no Reino Unido até o final do ano.