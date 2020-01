França anuncia 2 primeiros casos confirmados de novo coronavírus

A França anunciou nesta sexta-feira, 24, os dois primeiros casos confirmados da nova mutação do coronavírus (2019-nCoV) no país, com um paciente sendo hospitalizado em Paris e outro na cidade de Bordeaux.

O paciente de Bordeaux é um homem de 40 anos que viajou para a cidade de Wuhan, epicentro do surto do 2019-nCoV. “Ele está internado desde ontem em um quarto isolado e passa bem”, disse a ministra da Saúde, Agnès Buzyn. Ela disse que ainda “não sabe a história do paciente de Paris”.

Com os dois casos na França, sobe para 18 os enfermos fora da China, onde surgiu o coronavírus. Houve confirmações nos Estados Unidos, Tailândia, Coreia do Sul, Taiwan, Singapura e Vietnã. Há um caso suspeito no Nepal. Na região de Wuhan, o epicentro da epidemia, 897 pessoas foram contaminadas, das quais 26 morreram.

(Com Reuters)