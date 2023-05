Fóssil de dinossauro encontrado na Argentina é um dos maiores do mundo

Uma equipe de paleontólogos da Argentina descobriu restos de uma nova espécie gigantesca de dinossauro herbívoro de pescoço longo na região sul da Patagônia. De acordo com os especialistas do Museu de Ciências Naturais Bernardino Rivadavia, o animal é um dos maiores já descobertos.

Os restos apresentados nesta quinta-feira, 18, foram descobertos pela primeira vez em 2018 na Reserva Natural Pueblo Blanco. Os ossos do dinossauro eram tão grandes que fizeram com que a van que os levava para um laboratório em Buenos Aires tombasse, mas ninguém ficou ferido e os fósseis ficaram intactos.

O dinossauro foi batizado como “Chucarosaurus Diripienda”, que significa cozido e mexido, porque rolou e sobreviveu ao acidente. Com 50 toneladas e 30 metros de comprimento, ele teria vivido no período Cretáceo Superior ao lado de predadores, peixes e tartarugas marinhas.

O Chucarosaurus é o maior dinossauro já descoberto na montanhosa província do Rio Negro. O osso do seu fêmur, que mede 1,90 metro, foi dividido em três partes, cada uma pesando mais de 100 quilos e exigindo pelo menos três pessoas para levantá-las.

O paleontólogo Matias Motta disse que, embora o Chucarossauro, um saurópode, rivalizasse com outros gigantes da Patagônia em tamanho e peso, características em seus quadris, membros anteriores e posteriores sugeriam que ele era mais esguio. A Patagônia foi lar dos maiores dinossauros herbívoros do mundo, como o colossal Patagotitan mayorum, o maior dinossauro já descoberto, embora os cientistas ainda não saibam por que as espécies cresceram tão rápido e, em alguns casos, nunca pararam de crescer ao longo de suas vidas.

Ao todo, na Argentina, cerca de 140 espécies de dinossauros já foram descobertas. O país está entre os três principais países do mundo para pesquisas e descobertas com relação ao tema, juntamente com Estados Unidos e China.