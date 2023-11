Exército de Israel diz ter iniciado operação no maior hospital de Gaza

As Forças de Defesa de Israel (FDI) anunciaram na noite desta terça-feira, 14, que iniciaram uma “operação precisa e direcionada contra o Hamas em uma área específica do Hospital Al-Shifa com base em inteligência e necessidade operacional”, na Faixa de Gaza.

O porta-voz das FDI, Daniel Hagari, disse que a ação “não tem a intenção de atingir os pacientes, a equipe médica e os civis que estão no hospital” e que “dando continuidade à operação, incubadoras, equipamentos médicos e comida para bebês devem ser transferidos ao hospital”.

Mais cedo, Ashraf Al-Qidra, porta-voz do Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, havia afirmado ao canal Al Jazeera que Israel tinha avisado que iria atacar o complexo do hospital, o maior do território, sem especificar de que maneira isso se daria.

O hospital já estava sob cerco de Tel Aviv, que afirma que o local esconde um quartel-general subterrâneo de militantes do Hamas. O grupo terrorista negou a presença de combatentes no local e afirmou que 650 pacientes, além de entre 5 mil e 7 mil outros civis lá abrigados, estão presos nas dependências da unidade, sob fogo constante de franco-atiradores e drones.

Segundo Al-Qidra afirmou nesta manhã à agência Reuters, 40 pacientes morreram nos últimos dias, incluindo três bebês prematuros cujas incubadoras foram desligadas em meio a cortes de energia. Ele também relatou que havia cerca de 100 corpos em decomposição dentro do hospital, e que não havia como retirá-los de lá. Palestinos presos dentro do maior hospital de Gaza começaram a cavar valas comuns para enterrar essas pessoas.

