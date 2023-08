Flórida declara estado de atenção por possibilidade de furacão

O governador da Flórida e pré-candidato à Presidência dos Estados Unidos, Ron DeSantis, declarou estado de alerta nesta segunda-feira, 28, para a chegada da tempestade tropical Idalia, que deve atingir a região como um furacão nos próximos dias. Nos preparativos para o fenômeno meteorológico, habitantes da Flórida abandonaram casas situadas ao longo da Costa do Golfo, enquanto levavam sacos de areia para reduzir os impactos de futuras inundações.

“Só preciso me preparar para essas coisas, torcer pelo melhor, me preparar para o pior e, você sabe, nos acalmar, como dizem”, disse o morador Derek Hughes, à agência de notícias Associated Press, em Tampa. “O pior caso são as inundações neste momento. Espero que não haja muitos danos causados ​​pelo vento.”

É a primeira tempestade a atingir a Flórida na temporada deste ano, que dura de junho a novembro, quando furacões são formados no Oceano Atlântico. Preocupado com os possíveis estragos, DeSantis emitiu estado de atenção em 46 condados, da Costa do Golfo à Atlântica. Ao todo, 1.100 agentes da Guarda Nacional foram acionados, contando com o apoio de 400 veículos e 12 aeronaves, para possíveis operações de resgate no estado americano.

+ ‘Vocês não têm direito de vir aos EUA’, diz DeSantis a brasileiros

Continua após a publicidade

O governador previu um “grande impacto” para a Flórida, já que são esperados furacões de categoria 3, nos quais ventos de 209 km/h e ondas de 3,6 metros podem atingir a região. Como consequência, os aeroportos internacionais de Tampa e St.Pete-Clearwater anunciaram que fecharão as portas nesta terça-feira, data de previsão da chegada das tempestades.

“Podemos reconstruir a casa de alguém, mas você não pode tocar a campainha se alguém permanecer em perigo e lutar contra a Mãe Natureza”, aconselhou DeSantis, em uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira. “Isso não é algo contra o qual você queira lutar.”

Os condados de Pasco e Levy, em Tampa, retiraram moradores em áreas consideradas de risco. No condado de Levy, as autoridades disseram que os residentes de Cedar Key devem sair da ilha até terça-feira à noite. O Centro Nacional de Furacões de Miami advertiu sobre furacões de Longboat Key, na área de Sarasota, até o rio Holoceno.

Continua após a publicidade

+ Mar da Flórida vira ‘jacuzzi’ e pode ter batido recorde de calor

A Flórida é lar de cerca de 300 mil brasileiros, sendo o segundo estado dos EUA com maior concentração da comunidade do Brasil no exterior, atrás apenas de Massachusetts, que abriga mais de 400 mil cidadãos, de acordo com o Itamaraty. A tempestade Idalia deve percorrer, ainda, pela Geórgia, Carolina do Sul e Carolina do Norte.

Em comunicado, a Casa Branca informou que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, conversou com DeSantis e aprovou uma declaração de emergência para o estado, permitindo que fundos federais sejam utilizados para futuros reparos na região. O governador da Flórida compete com o ex-presidente Donald Trump nas primárias do Partido Republicano.

Siga