Fisesp visita parlamento de Israel e alerta: ‘Lula não nos representa’

Uma delegação da Federação Israelita do Estado de São Paulo (Fisesp) se encontrou nesta quinta-feira, 23, com Amir Ohana, líder do Knesset, o parlamento israelense, em Jerusalém. De acordo com a organização, o objetivo era demonstrar “apoio total” da comunidade judaica a Israel em sua guerra contra o Hamas, na Faixa de Gaza, numa visita que ocorre logo após três nações europeias anunciarem que vão passar a reconhecer o Estado da Palestina.

Marcos Knobel, presidente da Fisesp e líder da missão de 43 dirigentes comunitários brasileiros que viajou a Jerusalém no domingo 19, garantiu a Ohana que Tel Aviv tem o apoio do povo brasileiro, e que as opiniões do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não refletiriam a forma como a população pensa.

No início deste ano, o petista foi declarado persona non grata pelo governo israelense após ter comparado as mortes de civis palestinos em Gaza – que chegaram a 35 mil – com o Holocausto dos judeus durante a II Guerra Mundial.

“O povo brasileiro está com Israel. O posicionamento da comunidade judaica é de total apoio a Israel. As opiniões do presidente Lula não representam a opinião da maioria dos brasileiros, que apoiam Israel em sua luta contra o Hamas”, declarou Knobel.

O presidente da Fisesp também emitiu apoio ao combate ao antissemitismo, e ao “retorno imediato” dos cerca de 125 reféns que ainda estão na Faixa de Gaza.

Continua após a publicidade

Reconhecimento da Palestina

Durante a reunião com as lideranças brasileiras, Ohana afirmou que o recente reconhecimento pela Noruega, Espanha e Irlanda do Estado Palestino “não ajuda em nada o futuro da região” e “acaba premiando o Hamas” após os ataques terroristas de 7 de outubro, que fizeram eclodir a guerra em Gaza.

Após o encontro, Ohana publicou um agradecimento à delegação brasileira no X, antigo Twitter, reafirmando os laços entre Israel e os judeus da diáspora.

Met with the Keren HaYesod delegation of Jewish communal leadership from Sao Paolo, Brazil, to talk about Israel’s strategic vision for combating terror & antisemitism worldwide. Thank you for your solidarity & for reaffirming the imperishable bond between Israel & diaspora Jews. pic.twitter.com/wgqpylPtRN — Amir Ohana – אמיר אוחנה (@AmirOhana) May 23, 2024 Continua após a publicidade

O presidente Lula exaltou a decisão das nações europeias de reconhecer a Palestina como um Estado, com fez o Brasil em 2010. No X, o brasileiro afirmou que a iniciativa dos europeus é “histórica por duas razões”:

“Faz justiça em relação ao pleito de um todo um povo, reconhecido por mais de 140 países, por seu direito à autodeterminação. Além disso, essa decisão terá efeito positivo em apoio aos esforços por uma paz e estabilidade na região. Isso só ocorrerá quando for garantida a existência de um Estado Palestino independente”, escreveu Lula.

“O Brasil foi um dos primeiros países na América Latina a assumir essa posição, quando em 2010 reconheceu o Estado da Palestina nas fronteiras de 1967, o que inclui a Faixa de Gaza e a Cisjordânia, tendo Jerusalém Oriental como sua capital”, concluiu o presidente.