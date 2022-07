Filipinas são atingidas por terremoto de magnitude 7, deixando 2 mortos

Um forte terremoto deixou pelo menos duas pessoas mortas e dezenas de feridos nas Filipinas nesta quarta-feira, 27. O tremor provocou deslizamentos de terra e danificou prédios e igrejas, levando multidões às ruas, para fugirem da destruição.

Segundo Renato Solidum, chefe do Instituto Filipino de Vulcanologia e Sismologia, o terremoto de magnitude 7 se concentrou na província de Abra, em uma área montanhosa.

“O chão tremeu como se eu estivesse em um balanço e as luzes de repente se apagaram. Corremos para fora do escritório, ouvi gritos e alguns de meus companheiros choraram”, disse Michael Brillantes, policial da cidade de Lagangilang, em Abra, perto do epicentro.

“Foi o terremoto mais forte que senti e pensei que o chão fosse se abrir”, disse Brillantes à agência de notícias Associated Press.

Uma pessoa morreu quando foi atingido por lajes de cimento que caíram em sua casa em Abra. Pelo menos 25 outras pessoas ficaram feridas e foram internadas em hospitais, disseram autoridades.

Um trabalhador de construção civil foi atingido por destroços e morreu na cidade montanhosa de La Trinidad, na província de Benguet, onde algumas estradas foram fechadas por deslizamentos de terra e pedregulhos.

Continua após a publicidade

Na província de Mountain, perto de Benguet, cinco pessoas ficaram feridas quando pedras e detritos atingiram seus carros e um caminhão em uma estrada na encosta de uma colina.

As paredes de muitas casas e prédios ficaram rachadas e algumas desabaram em Abra. O novo presidente Ferdinand Marcos Jr., que assumiu o cargo há menos de um mês, planeja viajar para lá e encontrar vítimas e autoridades locais.

Bangay Bell, part of a heritage building in the Phillipines, collapsed after an earthquake of 7.3 intensity on the Richter scale.#earthquake #phillipines #thesummernews pic.twitter.com/KhVyMKmKZV — The Summer News (@TheSummerNews2) July 27, 2022

Pacientes, alguns em cadeiras de rodas, médicos e enfermeiros foram retirados de pelo menos dois hospitais em Manila, cerca de 300 km ao sul de Lagangilang, mas mais tarde foram orientados a retornar depois que os engenheiros encontraram apenas algumas pequenas rachaduras nas paredes.

O terremoto foi desencadeado pelo movimento em uma falha local a uma profundidade de 25 km, disse o Instituto Filipino de Vulcanologia e Sismologia, acrescentando que espera danos e mais tremores secundários. O Serviço Geológico dos Estados Unidos mediu a força do terremoto em 7 e a profundidade em 10 km – terremotos mais rasos tendem a causar mais danos.

As Filipinas ficam ao longo do “Anel de Fogo” do Pacífico, um arco de falhas ao redor do Oceano Pacífico, onde ocorre a maioria dos terremotos do mundo. Também é açoitado por cerca de 20 tufões e tempestades tropicais por ano, tornando-se um dos países mais propensos a desastres do mundo.

Um terremoto de magnitude 7,7 matou quase 2.000 pessoas no norte das Filipinas em 1990.