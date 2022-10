Filipinas: chapéus ‘anti-cola’ usados durante provas viralizam nas redes

Imagens de estudantes nas Filipinas com “chapéus anti-cola” durante provas da faculdade viralizaram nas redes sociais nos últimos dias. Alunos de uma faculdade na cidade de Legazpi, no centro do país, foram solicitados a usar um capacete que os impedisse de ver as provas dos outros.

O sistema foi implementado para exames do meio período, provas que acontecem perto da metade de um período de avaliação acadêmica, ou perto do meio de qualquer trimestre ou semestre. As avaliações foram realizadas por centenas de alunos da faculdade na terceira semana de outubro.

Muitos criaram engenhocas caseiras com papelão, caixas de ovos e outros materiais reciclados. Um rapaz até fez óculos usando tubos de papel. Outros usavam chapéus, capacetes e máscaras de Halloween.

A professora por trás da ideia disse à BBC que procurava uma “maneira divertida” de garantir “integridade e honestidade” em suas aulas. Mary Joy Mandane-Ortiz, professora de engenharia mecânica da Bicol University College of Engineering, afirmou que sua ideia foi “realmente eficaz”.

Ninguém foi pego colando este ano, ressaltou a professora.

As fotos publicadas por Mandane-Ortiz rapidamente se tornaram notícia nas Filipinas e várias outras faculdades seguiram o exemplo.

A professora contou à emissora britânica que foi inspirada por uma técnica usada na Tailândia há nove anos. Uma foto de uma sala de aula em uma universidade em Bangkok, em que estudantes faziam uma prova usando “abas de orelha” – folhas de papel presas em ambos os lados da cabeça para bloquear sua visão – viralizou na época.