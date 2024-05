Filha de brasileiro morto em Gaza diz que está com o ‘coração partido’

Hen Mahlouf Nisenbaum, filha do brasileiro morto após ser levado como refém pelo Hamas para a Faixa de Gaza, disse que está com o “coração partido” com a descoberta da morte de seu pai.

O corpo de Michel Nisenbaum, de 59 anos, foi recuperado nesta quinta-feira, 23, pelo Exército israelense durante uma operação em Jabalia, no norte do enclave. Segundo as Forças de Defesa de Israel, o brasileiro foi morto no ataque de 7 de outubro.

“Quem diria que essa seria a nossa história, que esse seria o seu fim”, lamentou Hen em uma publicação no Facebook.

Nisembaum tinha 59 anos, nasceu na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, e estava desaparecido desde 7 de outubro. O brasileiro morava em Israel há mais de 40 anos e, segundo sua irmã Mery, ele foi sequestrado pelo Hamas quando saiu de casa para buscar sua neta. O telefone de Nisembaum foi atendido por um militante do Hamas quando sua família ligou depois que ele não voltou para casa.

Vinda ao Brasil

Em dezembro, Hen Mahlouf e Mery Shohat, filha e irmã de Nisenbaum, se encontraram com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante uma viagem ao Brasil. O presidente brasileiro se comprometeu a tentar negociar a libertação do brasileiro, mas a família alega que se decepcionou após não ser mais contatada pela embaixada.

O ministério das Relações Exteriores afirmou que não obteve sucesso na tentativa de buscar mais informações sobre o brasileiro e justificou que não voltou a contatar a família porque seu compromisso era de lidar diretamente com a gestão do caso.