Figurinos, passeio e redes sociais: a viagem de Janja à China

Usuária feroz das redes sociais, a primeira-dama Janja fez questão de registrar toda sua viagem à China nesta semana. Entre selfies e stories no Instagram, conseguiu um destaque que, mesmo tentando, outros membros da delegação não chegaram nem perto.

Assim que chegou ao gigante asiático, na quarta-feira, 12, gravou um vídeo, com os cabelos revoltos pelo forte vento, anunciando sua agenda para o dia seguinte, no melhor estilo blogueira. Depois da posse de Dilma Rousseff como presidente do Novo Banco de Desenvolvimento dos Brics, em Xangai, fez questão, claro, de tirar uma foto grudada na ex-presidente, que brincou: “Na campanha de 2014, costumávamos chamar isso de Rousselfie”.

Com a ex-presidenta do Brasil e atual presidenta do Banco dos BRICS, nossa @dilmabr ❤️ pic.twitter.com/wXDiGuRB34 — Janja Lula Silva (@JanjaLula) April 13, 2023

A foto, como esperado, bombou: mais de 30 mil likes no Twitter. A estratégia vem dando certo para a primeira-dama, que cuida minuciosamente da sua imagem pública.

Já em Pequim, com uma pequena brecha na agenda desta sexta-feira, conseguiu dar uma escapada para conhecer um pouco da capital, a convite do governo chinês. O ponto escolhido foi a Cidade Proibida, um palácio que serviu quase 500 anos como residência do imperador e era o centro cerimonial e político do governo chinês.

Começando o dia em Pequim, no lugar considerado uma das mais interessantes obras arquitetônicas da China: a Cidade Proibida pic.twitter.com/cductcMKG6 — Janja Lula Silva (@JanjaLula) April 14, 2023

“Começando o dia em Pequim, no lugar considerado uma das mais interessantes obras arquitetônicas da China: a Cidade Proibida”, escreveu a primeira-dama, em publicação no Twitter, junto a um vídeo editado com direito a trilha sonora instagrammer.

De lá, a primeira-dama partiu para a parte mais “séria” do roteiro, mas deixou sua marca. Na Praça da Paz Celestial, onde líderes visitantes habitualmente depositam coroas de flores no Monumento aos Heróis do Povo, apostou em um figurino cheio de referências chinesas, com o vermelho da bandeira e um casaco decorado com flores orientais.

Para o grande Salão do Povo, onde Lula foi recepcionado pelo presidente chinês, Xi Jinping, Janja apostou em um conjunto mais moderno e sóbrio, até porque, por lá, teve um encontro a portas fechadas com a primeira-dama chinesa, Peng Liyuan.