Janja aproveita ‘tempo livre’ e sai para turistar em Pequim

Com uma pequena brecha na agenda desta sexta-feira, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fazia uma intensa sequência de reuniões, a primeira-dama, Janja, aproveitou para conhecer um pouco de Pequim, a convite do governo chinês. O ponto escolhido foi a Cidade Proibida, um palácio que serviu quase 500 anos como residência do imperador e era o centro cerimonial e político do governo chinês.

Começando o dia em Pequim, no lugar considerado uma das mais interessantes obras arquitetônicas da China: a Cidade Proibida pic.twitter.com/cductcMKG6 — Janja Lula Silva (@JanjaLula) April 14, 2023

“Começando o dia em Pequim, no lugar considerado uma das mais interessantes obras arquitetônicas da China: a Cidade Proibida”, escreveu a primeira-dama, em publicação no Twitter.

O programa turístico, foi rápido, no entanto. Poucas horas depois, Janja se juntou ao resto da delegação brasileira e, junto a Lula, participou de uma breve cerimônia na Praça da Paz Celestial. É habitual que líderes visitantes depositem coroas de flores no Monumento aos Heróis do Povo.

O casal então foi recepcionado pelo presidente chinês, Xi Jinping, no Grande Salão do Povo. Enquanto os presidentes conversam, Janja terá um encontro a portas fechadas com a primeira-dama chinesa, Peng Liyuan.