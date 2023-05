FBI diz ter sabotado ferramenta hacker criada por grupo de espiões russos

Autoridades dos Estados Unidos afirmaram nesta terça-feira, 9, que o FBI sabotou um conjunto de software malicioso usado por espiões russos de elite, uma ação que fornece uma visão sobre o cabo-de-guerra digital entre as duas potências.

Segundo as autoridades, os especialistas técnicos do FBI identificaram e desativaram o malware, conhecido como “Snake” e usado contra diversos computadores pelo Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB). Com a ação, os técnicos esperam desferir um golpe mortal em um dos principais programas de espionagem cibernética da Rússia.

“Avaliamos isso como sendo sua principal ferramenta de espionagem”, disse um dos funcionários dos EUA à agência de notícias Reuters. Ele ainda acrescentou que Washington espera que a operação erradique os hackers russos do “campo de batalha virtual”.

Além disso, de acordo com o funcionário, os espiões do FSB responsáveis pelo malware fazem parte do grupo de hackers “Turla”.

Ativo há duas décadas, o grupo é conhecido por lançar dezenas de ataques a países da Organização do Tratado do Norte Atlântico (OTAN), agências governamentais dos EUA e empresas de tecnologia.

Anúncios semelhantes já foram feitos anteriormente por agências de segurança no Reino Unido, Canadá, Austrália e Nova Zelândia, revelando o esforço das potências da extensão cibernética do grupo.

“Eles persistiram nas sombras, concentrando-se em sigilo e segurança operacional”, afirmou o vice-presidente de análise de ameaças da empresa americana de segurança cibernética Mandiant, John Hultquist, à Reuters. “Eles são um dos alvos mais difíceis que temos”.

