Fãs de K-Pop entram em guerra com campanha de Milei na Argentina

Vice na chapa do ultradireitista Javier Milei na campanha à Presidência da Argentina, Victoria Villarruel entrou em uma batalha digital nesta semana com os fãs da banda sul-coreana BTS, do gênero K-Pop — um fenômeno musical com milhares de adeptos pelo mundo.

Após recuperarem publicações nas redes sociais em que a concorrente ao segundo maior posto da Casa Rosada sugeria que o nome do grupo soava como “uma doença sexualmente transmissível”, os seguidores dos músicos no país emitiram uma nota contrária às declarações.

“Repudiamos as declarações de ódio e xenofobia contra a imagem do BTS proferidas pela candidata”, manifestaram no X, antigo Twitter, junto ao pedido de que outros fãs denunciem em postagens e “não caiam em provocações”.

🚨COMUNICADO FANBASES BTS ARGENTINA🚨 Les pedimos que lean atentamente y nos ayuden con la difusión del mismo. pic.twitter.com/TUWSS6ceIT — BTS En ARGENTINA 🇦🇷 (@BTSenARG) October 25, 2023