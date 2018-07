Família de cinco integrantes é encontrada morta na França

A polícia da França está investigando a morte de cinco integrantes de uma mesma família, entre eles uma criança de dois anos, cujos corpos foram encontrados nesta terça-feira (10) em uma residência no centro da cidade de Pau, no sudoeste do país.

As primeiras pistas indicam o marido como autor dos assassinatos. O suspeito teria provocado um incêndio no andar em que moravam e se suicidou.

De acordo com a imprensa francesa, os vizinhos ouviram uma briga na residência às 5h locais (0h, no horário de Brasília). Um deles telefonou para os bombeiros uma hora e meia depois, quando viu sangue correndo pela borda de uma janela e fumaça saindo da porta principal do apartamento.

O fogo se propagou pelo apartamento da família, que vivia no primeiro andar de um edifício de quatro andares. Apesar de não terem se alastrado para as outras unidades, as chamas obrigaram os demais moradores a deixarem o prédio, sendo abrigados provisoriamente em dependências municipais.

Ao chegarem ao local, os bombeiros se depararam com cinco corpos no apartamento: os do casal, o de seu filho de dois anos e os dos pais da mulher, confirmaram fontes municipais de Pau.

A promotoria da cidade de Pau detalhou, em comunicado, que os pais da mulher apresentavam ferimentos no crânio, supostamente causados por um “objeto contundente”. Mas não se pronunciou sobre os possíveis motivos do crime. O marido, de 32 anos, tinha cortes nos pulsos. A criança e a mulher, de 36 anos, não apresentavam “sinais que possam explicar as causas das mortes”.

A imprensa francesa destacou que a mulher foi encontrada amordaçada no banheiro. Mas a promotoria afirmou que somente a perícia poderá determinar se as mortes dela e do filho são frutos “de agressões, de intoxicação ligada ao incêndio ou de algum outro motivo”.

De acordo com os vizinhos entrevistados pela publicação francesa Sud Ouest, as brigas do casal eram frequentes. Além disso, uma colega da mulher contou ela havia apresentado recentemente uma queixa de violência contra o marido. Ele, aparentemente, não tinha antecedentes na polícia, segundo a imprensa local.

O secretário de Segurança de Pau, Marc Cabane, afirmou ao jornal La République des Pyrénées que o incêndio “provavelmente” foi provocado pelo pai, “que se suicidou” em seguida. Ela acrescentou que “havia muito sangue por todas as partes no apartamento”.

Bombeiros compareceram ao local com material para desbloquear a porta principal e levaram apenas dez minutos para apagar as chamas, que ainda consumiam um sofá. Todos os moradores do prédio foram interrogados pelas autoridades.

(Com EFE)