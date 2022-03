Fábrica de aviões em Lviv é atingida por mísseis russos

Na manhã desta sexta-feira, 18, mísseis russos atingiram uma fábrica de aviões perto do aeroporto de Lviv, a cerca de seis quilômetros do centro da cidade. O prefeito Andriy Sadovy disse em sua conta no Telegram que o local, usado para reparos de aeronaves, estava inativo e que não foram reportadas vítimas.

Na região oeste da Ucrânia, Lviv fica a 80 quilômetros da fronteira com a Polônia. A estação de TV Ucrânia 24 publicou um pequeno vídeo em sua página no Telegram, no qual uma nuvem de fumaça pode ser vista subindo no horizonte. Os ataques nessa área têm sido raros desde o início da guerra, o que aumenta a preocupação da defesa ucraniana.

Segundo o jornal americano The New York Times, o ataque pode ter sido uma tentativa de atingir as capacidades da força aérea da Ucrânia. De acordo com a imprensa ucraniana, a fábrica tinha um contrato para consertar e modificar caças MiG-29 e era “a única empresa” no país que fazia o serviço.

Os serviços de emergência da Ucrânia informaram nesta sexta-feira, 18, que uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas depois que partes de um míssil russo caíram em um prédio residencial na parte norte da capital Kiev. Doze pessoas foram resgatas e outras 98 evacuadas do edifício de cinco andares, segundo a Reuters.

Zona de Exclusão aérea

Segundo a agência de notícias Interfax, a Rússia estabeleceu uma zona de exclusão aérea sobre a região de Donbas, na Ucrânia, citando uma autoridade separatista da autoproclamada república de Donetsk.

Já a agência estatal russa Tass informa que a zona de exclusão aérea no sul do país foi estendida até 26 de março, citando uma fonte do Ministério dos Transportes russo: “O aeroporto de Krasnodar confirmou a extensão do fechamento de aeroportos no sul da Rússia até as 3h45, horário de Moscou, em 26 de março”.