Explosão em mina de ferro na China deixa 11 trabalhadores mortos

Pelo menos 11 trabalhadores morreram e nove ficaram feridos após uma explosão em uma mina de ferro nesta terça-feira (05) na província de Liaoning, no nordeste da China. Equipes de resgate ainda estão no local e tentam salvar outras 25 pessoas que ficaram presas nas galerias, informou a agência oficial Xinhua.

A explosão aconteceu às 16h10 (horário local, 05h10 em Brasília) na entrada da mina, que fica na cidade de Benxi, de acordo com autoridades locais.

A China tem um longo histórico de acidentes em minas, especialmente as de carvão – a principal fonte de energia do país. As jazidas de exploração chinesas estão entre as mais perigosas do mundo, embora nos últimos anos o número de desastres com mortes tenha diminuído.

Em 2017, só nas minas de carvão da China, foram registrados 219 acidentes com 375 mortes. Apesar de alto, esse número representa uma queda de 28,7% nas mortes com relação a 2016, e foi quase 20 vezes menor do que no início da década passada, quando aconteciam até 7.000 óbitos por ano nesses locais.

