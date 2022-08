Explosão em mesquita no Afeganistão deixa mortos e feridos

Uma explosão atingiu uma mesquita em Cabul, no Afeganistão, durante as orações desta quarta-feira, 17, com muitas mortes e feridos. De acordo com a polícia local, ainda não é possível definir o número exato de óbitos.

Um funcionário de inteligência do Talibã disse à agência de notícias Reuters que até 35 pessoas podem ter sido feridas ou mortas, mas que esse número pode aumentar de maneira considerável nas próximas horas. Ao mesmo tempo, a rede Al Jazeera informou que o número de óbitos já chega a 20.

+ Talibã um ano depois: legado de fome, miséria e desrespeito às mulheres

Por meio do Twitter, o hospital de emergência próximo à mesquita informou que até o momento 27 pacientes deram entrada, incluindo uma criança de sete anos. Segundo testemunhas, foi possível ouvir um enorme estrondo em um bairro ao norte de Cabul, quebrando janelas em prédios nos arredores.

“Uma explosão aconteceu dentro de uma mesquita, mas os números ainda não estão claros”, disse o porta-voz da polícia da capital afegã, Khalid Zadran, à Reuters.

Sob condição de anonimato, um outro funcionário do Talibã informou que o imã da mesquita está entre as vítimas e que equipes de inteligência estavam no local da explosão e as investigações estavam em andamento.