Explosão em Estocolmo deixa um morto

Um homem morreu e uma mulher ficou levemente ferida neste domingo após a explosão de um objeto em frente a uma estação de metrô em Estocolmo, na Suécia.

De acordo com a polícia local, o homem de 60 anos tocou no explosivo para checar o que era o objeto, levando a sua explosão. Ele foi levado em estado grave ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

A explosão aconteceu do lado de fora da estação Varby Gard no bairro residencial de Huddinge, na região metropolitana de Estocolmo. A polícia local foi acionada por volta das 11h do horário local (8h em Brasília).

Autoridades disseram não acreditar que a explosão na capital sueca esteja relacionada a ato terrorista. A polícia está investigando a origem do explosivo. Segundo o jornal Aftonbladet, o objeto que explodiu era uma granada de mão, detalhe que ainda não foi confirmado oficialmente.

As forças de segurança isolaram a estação e a praça na qual se encontra, enquanto peritos investigaram o incidente, explicou a polícia em um comunicado.