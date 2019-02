Explosão em central elétrica mata ao menos 21 pessoas na China

Um cano de vapor de alta pressão explodiu em uma central de energia no centro da China, nesta quinta-feira. Vinte e uma pessoas morreram e cinco ficaram feridas, de acordo com um jornal estatal. A explosão ocorreu em uma estação elétrica na cidade de Danyang, por volta das 15h20 do horário local (4h20 em Brasília).

LEIA TAMBÉM:

Violenta explosão deixa feridos em Tianjin na China

Sobe para 44 o número de mortos em explosão na China

De acordo com a agência de notícias oficiais Xinhua, os trabalhos de resgate e investigação sobre a causa da explosão ainda estão em curso. Três feridos estão em estado grave. A empresa responsável pela estação elétrica é a Madian Gangue Power Generation. A companhia gera energia térmica e vende produtos petrolíferos.

Acidentes mortais em parques industriais na China são relativamente comuns e levantam questões sobre os padrões de segurança do país. Os esforços oficiais para lidar com a questão foram impulsionados há um ano, após uma série de explosões em um depósito químico na cidade de Tianjin, no leste chinês, deixar 173 mortos. Em junho, um acidente em uma refinaria de alumínio no centro da China deixou 11 trabalhadores mortos.