Explosão de carro-bomba em Alexandria deixa ao menos dois mortos

Um carro-bomba explodiu neste sábado no centro da cidade de Alexandria, no litoral mediterrâneo do Egito, e causou a morte de pelo menos duas pessoas (entre elas um policial), além de deixar vários feridos, informou à Agência Efe uma fonte de segurança. A explosão também provocou danos nos edifícios e nos veículos estacionados na área.

A explosão tinha como alvo o comboio no qual viajava o diretor da polícia da cidade, mas este não foi alcançado, segundo a fonte.

O Ministério de Interior informou que um policial morreu e três ficaram feridos pela explosão de uma bomba colocada debaixo de um veículo estacionado nessa rua. Em comunicado, o Ministério disse que o veículo estava perto da sede da Direção de Segurança de Alexandria, e que explodiu depois da passagem do carro que transportava o chefe desse departamento.

O incidente ocorre a poucos dias da realização das eleições presidenciais do Egito, nas quais o atual líder, Abdul Fatah al Sisi, tenta um segundo mandato depois de seus primeiros quatro anos no poder marcados pela luta contra o terrorismo.

O ex-marechal liderou um golpe de Estado contra o presidente islamita Mohammed Mursi em julho de 2013, e desde então vários atentados tiveram como alvo as forças de segurança egípcias e representantes do Estado.