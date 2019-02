Explosão de caminhão derruba viaduto em estrada da China

A explosão de um caminhão carregado de fogos de artifício derrubou parte de um viaduto na China e provocou a morte de pelo menos quatro pessoas na quinta-feira, segundo informou a agência estatal Xinhua. O acidente aconteceu em uma estrada na província de Henan, localizada na região central do país asiático. O número de vítimas, no entanto, pode ser ainda maior já que outro veículo oficial, a Rádio Nacional da China, chegou a divulgar 26 mortes – informação não confimada pela Xinhua.

O caminhão envolvido no acidente carregava de fogos de artifício que seriam usados nas comemorações do ano novo chinês, celebrado no próximo dia 10. A força da explosão destruiu um trecho de 80 metros do viaduto, tragando dezenas de carros e caminhões que cruzavam a estrada para uma queda de 30 metros no terreno abaixo.

Seis veículos já foram recuperados dos destroços, enquanto equipes de resgate continuam trabalhando em busca de sobreviventes. De acordo com a Xinhua, oito pessoas ficaram feridas na explosão.

(Com agência EFE)