Explosão de caminhão combustível deixa ao menos 60 mortos no Haiti

Ao menos 60 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas na noite da última segunda-feira (13) após a explosão de um caminhão que estava transportando combustível na cidade de Cabo Haitiano, no norte do Haiti.

O hospital local ficou sobrecarregado com a quantidade de vítimas, o que levou as autoridades de saúde a implorar por recursos e suprimentos.

“Nós já contamos 60 mortes até o momento”, disse o vice-prefeito, completando que as equipes de resgate continuam procurando por vítimas.

De acordo com ele, o motorista perdeu o controle do caminhão ao desviar de uma moto, fazendo com que o veículo capotasse e derramasse combustível na rua, atraindo um grupo de pessoas que tentaram pegar o produto.

Até o momento, mais de 100 pessoas ficaram feridas e, além disso, o fogo se espalhou também para cerca de 20 casas próximas ao local do acidente.

Ainda segundo o vice-prefeito, o número de vítimas deve aumentar ainda mais, uma vez que os moradores dessas residências que foram mortos ainda não foram contabilizados.

O incidente ocorre em um momento de escassez de combustível e aumento no preço de gás no país, causado em parte por gangues armadas que obtiveram o controle dos terminais de distribuição da capital Porto Príncipe e regiões vizinhas.

O primeiro-ministro do Haiti, Ariel Henry, disse que o país irá decretar luto nacional de três dias “em memória das vítimas da tragédia que dizimou a nação haitiana”.

Ele acrescentou ainda que hospitais de campanha serão instalados na cidade para aliviar a superlotação do hospital local.

“Não temos capacidade para tratar o número de pessoas gravemente queimadas”, disse uma das enfermeiras.

O prefeito de Cabo Haitiano, Pierre Yvrose, descreveu a situação como “crítica” e pediu por mais recursos para lidar com os feridos.

Em resposta, o escritório da ONU no Haiti disse que está pronto para ajudar as autoridades nacionais e prestou solidariedade às famílias das vítimas.

“Precisamos de recursos humanos e de qualquer material que possa nos ajudar, como soros, gaze e qualquer coisa que possa ser usada em casos de queimaduras graves”, disse Yvrose.