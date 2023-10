‘Experiência atípica’: Museu em Barcelona abre portas para visitantes nus

Um museu de Barcelona, na Espanha, decidiu mudar o roteiro e preparou um tour especial no último sábado, 28, permitindo que visitantes tirassem as roupas em meio às obras de arte. Em um passeio com 90 minutos de duração, fruto de uma parceria com o Clube de Naturismo Catalão, o Museu de Arqueologia da Catalunha prometia aos participantes a oportunidade de “admirar as obras posando na mesma situação em que estão, completamente nus e rodeados de outros corpos”.

“Queríamos fazer uma visita mais colorida e não a típica visita guiada. Queríamos que as pessoas que viessem se sentissem exatamente da mesma forma que a obra que estavam observando”, justificou o guia Edgard, que também estava nu, à agência de notícias Reuters.

A exposição escolhida para a experiência atípica foi a “Bronzes of Riace”, composta por fotografias feitas pelo italiano Luigi Spina que retratam estátuas gregas em bronze de guerreiros nus no século 5 a.C., descobertas somente em 1972 perto de Riace, na Itália.