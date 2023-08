Expedição luso-brasileira percorre caminhos feitos por Dom Pedro I

A Federação das Câmaras Portuguesas de Comércio no Brasil realizará, entre 29 de agosto e 6 de setembro, uma expedição que repetirá os passos de Dom Pedro I até a proclamação da independência brasileira, há 200 anos. Com ponto de partida em Ouro Preto, em Minas Gerais, o evento comemorativo percorrerá 24 cidades, tendo como destino o rio Ipiranga, em São Paulo, palco do grito de independência.

Ameaçada pela invasão do francês Napoleão Bonaparte, a Família Real de Portugal aportou em Salvador para uma viagem sem retorno em janeiro de 1808. No mês seguinte, a monarquia e sua corte partiram para o Rio de Janeiro, sendo responsáveis por profundas transformações no local. Mesmo que aos trancos e barrancos, com repressões a motins internos, desgastes relacionados ao monopólio comercial e insatisfação com a administração de Dom João VI, a forte influência portuguesa perdurou até o retorno do monarca à metrópole, em 1821.

Em meio à pressão para que também retornasse ao país, o príncipe regente Dom Pedro I decidiu por não abandonar as terras brasileiras em 9 de janeiro de 1822. O episódio rendeu, inclusive, nome à data como “Dia do Fico”. Azedado, o vínculo colonial foi rompido apenas meses mais tarde, com a tentativa portuguesa de restringir poderes de Dom Pedro I. Em 7 de setembro, às margens do rio Ipiranga, ele declarou independência do Brasil, passando a ocupar o posto de primeiro imperador do país no mês seguinte.

A jornada “200 Anos – Os Caminhos da Independência do Brasil” seguirá, então, o caminho de Dom Pedro I até a proclamação, visitando Tiradentes, São João Del Rei, Barbacena, Petrópolis, Rio de Janeiro. Parte do projeto Heróis Portugueses do Brasil, a iniciativa já realizou duas excursões anteriormente: uma sobre Pedro Teixeira, que consolidou parte da Amazônia ao território brasileiro, e outra sobre Martim Soares Moreno, que lutou contra a presença holandesa no nordeste.

A nova edição contará com a presença de diferentes personalidades, como o presidente de Honra da Federação das Câmaras Portuguesas de Comércio no Brasil e idealizador do projeto Antonio Bacelar Carrelhas; o presidente da Câmara Portuguesa de São Paulo, Nuno Rebelo de Sousa e o presidente do Conselho Consultivo da Câmara Portuguesa de Minas Gerais, Raul Araújo Penna.

