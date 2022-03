Exército russo intensifica cerco a Mariupol, cidade ao leste da Ucrânia

Mariupol, uma das principais cidades do leste da Ucrânia, está cercada por tropas russas. A informação foi dada pelo vice-prefeito, Sergei Orlov, à CNN Internacional. “A situação é bastante crítica”, resumiu. Segundo ele, as últimas 26 horas foram de bombardeios contínuos, colocando a população em risco. Vários prédios civis foram atingidos, incluindo casas, jardins de infância e escolas. O número de civis mortos ainda não foi totalmente contabilizado. A cidade esta prestes a viver uma crise humanitária, com falta de água, eletricidade, serviço de saneamento e aquecimento. “Eles estão destruindo nossa cidade com todas as armas, de artilharia, de bombardeio de avião, de foguetes táticos, de múltiplos sistemas de lançamento de foguetes”, disse Orlov. Em um vídeo divulgado na quinta-feira, o general russo Igor Konashenkov confirmou que o cerco à Mariupol estava se intensificando, mas fez questão de repetir que não estava atacando áreas civis na Ucrânia.

A cidade que fica na região de Donetsk abriga movimentos separatistas pró-Rússia apoiados. Eles chegaram a garantir que suas forças bloquearam a cidade. No entanto, o Ministério do Interior ucraniano disse que “as batalhas por Mariupol ainda continuam”, pois unidades da Guarda Nacional, juntamente com as Forças Armadas, “mantêm a defesa da cidade”.

O vice-prefeito fez um apelo às forças ucranianas: ““Estamos pedindo ajuda ajuda militar”, disse Orlov. “Nossas forças internas são muito corajosas, mas estamos cercados pelo exército russo, que tem mais pessoas em seu exército”.