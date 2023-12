Exército de Israel mata três reféns israelenses em Gaza por engano

As Forças de Defesa de Israel (FDI) anunciaram nesta sexta-feira, 15, que mataram três reféns israelenses por engano. Em comunicado, o porta-voz das FDI, Daniel Hagari, afirmou que os civis foram identificados “erroneamente como uma ameaça”. Como resultado, ele continuou, “a força disparou contra eles e eles foram mortos”.

Duas das vítimas foram identificadas como Yotam Haim e Samer Talalka; a terceira, segundo Hagari, permanecerá em sigilo momentaneamente a pedido da família.

“Durante os combates em Shejaiya, uma força das FDI identificou erroneamente três reféns israelenses como uma ameaça. Como resultado, a força disparou contra eles e eles foram mortos”, escreveu.

“Durante a varredura e fiscalização da área do incidente, surgiu uma suspeita quanto à identidade dos mortos. Os corpos foram levados para exame em território israelense, após o que se descobriu que eram três reféns israelenses”, acrescentou.

במהלך הלחימה בשג׳עייה, כוח צה״ל זיהה בשוגג שלושה חטופים ישראלים כאיום. כתוצאה מכך הכוח ירה לעברם והם נהרגו. במהלך סריקה ובדיקה של מרחב האירוע עלה חשד לגבי זהות ההרוגים. הגופות נלקחו לבדיקה בשטח ישראל ולאחריה התברר כי מדובר בשלושה חטופים ישראלים >> — דובר צה״ל דניאל הגרי – Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) December 15, 2023

Investigação e panorama sobre reféns

Além disso, Hagari informou que as Forças de Defesa de Israel “começaram a investigar o incidente imediatamente”, mas não ofereceu detalhes. Ele argumentou que Shejaiya é “uma zona de combate onde ocorreram muitos incidentes nos últimos dias” e que “lições imediatas do evento [da morte dos reféns] estão agora sendo transferidas” para todos os soldados no campo de batalha.

Em 7 de outubro, o grupo palestino radical Hamas realizou uma série de ataques surpresa por ar, com o lançamento de 2 mil mísseis, e por terra, com a invasão de 2 mil combatentes palestinos, contra Israel. Em apenas um dia, foram mais de 1 200 israelenses mortos, e outros 240 sequestrados.

De lá para cá, o número de cativos varia dia após dia, como mostram os dados do governo de Israel. No momento, acredita-se que os militantes tenham controle de 135 reféns, mantidos na Faixa de Gaza. Entre eles, está o israelo-brasileiro Michel Nisembaum, de 59 anos, visto pela última vez no fatídico 7 de outubro. Em meio às negociações do Catar, proeminente mediador do conflito, e a gestos de “boa vontade” do Hamas, 105 foram soltos desde o início dos combates.