Ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica comparece a último ato de Lula

O ex-presidente uruguaio José Alberto Mujica Cordano, mais conhecido como Pepe Mujica, compareceu no último ato de campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) antes do segundo turno das eleições que acontecerá no domingo, 30. Neste sábado, 29, o político subiu em um trio elétrico com o petista, falou em entrevista com a imprensa no local e com apoiadores de Lula.

O candidato a vice e ex-governador de SP Geraldo Alckmin (PSB), Marina Silva (Rede) e Fernando Haddad (PT), candidato a governador), também estavam presentes.