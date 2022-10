Vídeo: Ex-presidente da China é retirado do Congresso do Partido Comunista

Neste sábado 22, o ex-presidente da China Hu Jintao foi escoltado para fora da cerimônia de encerramento do Congresso do Partido Comunista, sem maiores explicações por parte do governo chinês.

O político foi retirado do palco do auditório principal do Grande Salão do Povo em Pequim, onde estava sentado à esquerda do atual líder Xi Jinping, de quem é antecessor imediato.

A ação foi registrada em vídeo e viralizou nas redes sociais. Hu Jintao parece resistir à saída e à intervenção de dois comissários. A gravação, porém, não está registrada nas plataformas censuradas do governo da China e nem na transmissão oficial do Congresso que ocorre a cada cinco anos no país.

Former Chinese leader Hu Jintao taken out of the Chinese Party Congress — apparently against his will. What happened? Hu was China’s top official before Xi. Did he oppose Xi’s historic power grab?

