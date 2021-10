Ex-presidente americano Bill Clinton recebe alta de hospital

O ex-presidente americano Bill Clinton, de 75 anos, deixou neste domingo, 17, o hospital em que estava internado deste a última terça-feira, 12, na Califórnia. Ele passou cinco noites sob atenção médica devido a uma infecção não relacionada à Covid-19, de acordo com um porta-voz.

Em uma publicação no Twitter, o porta-voz Angel Ureña divulgou um comunicado do diretor-executivo do Centro Médico da Universidade da Califórnia em Irvine, onde o ex-presidente estava. Segundo Alpesh N. Amin, o ex-presidente seguirá tomando antibióticos, mas “a febre e o número de glóbulos brancos” de Clinton “estavam normalizados”, fazendo com que possa voltar para casa em Nova York.

Ele deixou o hospital andando neste domingo acompanhado de sua esposa, a ex-secretária de Estado e candidata presidencial Hillary Clinton. Perguntado por repórteres como estava se sentindo, ele respondeu com um sinal positivo com a mão.

Statement from Dr. Alpesh N. Amin, Chair, Department of Medicine and Executive Director, Hospital Medicine at UC Irvine Health, who has been overseeing the team of doctors treating President Clinton pic.twitter.com/n3mJHesjfC — Angel Ureña (@angelurena) October 17, 2021

Clinton se sentiu mal após participar de eventos durante uma viagem à Califórnia e foi levado para hospital na terça-feira. Apesar da internação, a notícia só veio à tona dois dias depois, quando foi transferido para a UTI.

De acordo com o jornal americano The New York Times, o quadro do democrata evoluiu de uma infecção urinária para uma sepse. No entanto, a equipe médica e o hospital não revelaram detalhes.

Clinton, 42º presidente americano, entre 1993 e 2001, já teve outras passagens no hospital por problemas de saúde desde que deixou o cargo. Em 2004, passou por uma cirurgia para colocar pontes de safena, repetida novamente em 2010. Anos antes, em 1995, ele já havia precisado remover um cisto benigno do peito.