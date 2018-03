Ex-modelo da Playboy diz a CNN que “estava apaixonada” por Trump

Karen McDougal, ex-modelo da Playboy que afirma ter tido um caso com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante 10 meses a partir de 2006, disse –em uma entrevista ao programa Anderson Cooper 360, da rede CNN, transmitida na noite de quinta-feira– que estava apaixonada pelo magnata.

Indagada se Trump disse alguma vez que a amava, Karen respondeu: “O tempo todo. Ele sempre dizia que me amava.” Quando questionada se pensou que o caso terminaria em casamento, ela disse: “Talvez”.

A Casa Branca diz que Trump nega ter tido um caso com Karen.

Foi sua primeira entrevista desde que ela entrou com um processo no Tribunal Superior de Los Angeles contra a editora American Media Inc. (AMI), cujo chefe, David Pecker, é amigo pessoal de Trump. Ela afirma que a empresa lhe pagou 150.000 dólares em 2016 para ficar em silêncio sobre o suposto romance.

Ela afirma ter sido ameaçada pela AMI –após ter falado com a revista New Yorker no mês passado– de que “qualquer nova revelação quebraria o contrato” e poderia “causar consideráveis danos monetários”.

Karen disse à CNN que está se manifestando publicamente porque “quero compartilhar minha história porque todos estão falando dela”.

A ex-modelo afirmou que ela e Trump fizeram sexo dezenas de vezes sem usar proteção depois do início do relacionamento em Los Angeles em junho de 2006, não muito tempo depois de sua esposa, Melania, dar à luz o filho Barron.

Ela disse ter conhecido o atual presidente na Mansão Playboy durante a filmagem de Celebridade Aprendiz, reality show que ele apresentava. “Fiquei atraída por ele. Ele é um homem bonito. Gostei de seu carisma.”

Karen, que foi a Playmate do ano de 1998 da revista Playboy, é a segunda mulher que desafia os esforços de aliados de Trump desde as eleições presidenciais em tentar manter em segredo os supostos casos extraconjugais do presidente.

A atriz de filmes adultos Stormy Daniels, cujo nome verdadeiro é Stephanie Clifford, processou o presidente no dia 6 de março, dizendo que Trump nunca assinou um acordo para que ela ficasse em silêncio sobre um caso “íntimo” entre eles. Daniels recebeu 130.000 dólares pelo acordo.

(Com Reuters)