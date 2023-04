Ex-líder do Kosovo se declara inocente em julgamento por crimes de guerra

O ex-presidente do Kosovo, Hashim Thaci, se declarou inocente das dez acusações de crimes de guerra e crimes contra a humanidade em um julgamento nesta segunda-feira, 3. Thaci e três co-réus são acusados pelo Tribunal Penal Internacional (TPI) de matar quase 100 pessoas.

Os suspeitos também são investigados por uma série de desaparecimentos durante a guerra de independência de Kosovo contra a Sérvia, entre 1998 e 1999, na qual mais de 10 mil pessoas morreram.

O ex-presidente julgado em Haia é considerado, contudo, um herói para o povo do Kosovo pela sua postura de liderança durante o conflito. Thaci foi co-fundador do de um grupo que luta pela independência, o Exército de Libertação do Kosovo (KLA), que nasceu no início dos anos 1990 como um grupo militante da Albânia (então província da Sérvia), e durante a guerra foi acusado de ter realizado ataques à minoria étnica sérvia da região.

Em 2008, Kosovo declarou sua independência e Thaci se tornou seu primeiro líder, como primeiro-ministro, para depois assumir a presidência. Em 2020, renunciou ao cargo de presidente para enfrentar seu julgamento em Haia, no tribunal especializado Kosovo Specialist Chambers.

De acordo com o tribunal, os ataques a sérvios – como detenções arbitrárias e execuções sumárias – aconteceram em mais de 100 locais no Kosovo e no norte da Albânia. Vítimas do grupo e ativistas de direitos humanos esperam que o julgamento revele o que aconteceu com alguns dos milhares de desaparecidos.

O julgamento começou com as declarações iniciais da promotoria. Os juízes também ouvirão advogados de defesa e um representante do conselho de vítimas da guerra de Kosovo. Além de Thaci, também estão sendo julgados Kadri Veseli, ex-presidente do parlamento de Kosovo, Jakup Krasniqi, ex-porta-voz do KLA, e Rexhep Selimi, ex-comandante do KLA.

Todos os quatro co-réus negam as acusações. “Entendo a acusação e sou totalmente inocente”, disse Thaci no julgamento.

O Kosovo Specialist Chambers já fez outro julgamento dos crimes de guerra ocorridos no conflito, condenando o comandante do KLA Salih Mustafa, responsável por uma prisão onde ocorreram torturas, a 26 anos de prisão. Ele está apelando da decisão do tribunal.

Entre 2007 e 2012, o ex-primeiro-ministro do Kosovo, Ramush Haradinaj, também foi julgado duas vezes e absolvido no TPI.

O movimento de independência em Kosovo começou em 1989, após a decisão do então presidente sérvio, Slobodan Milosevic, de despojar a província de seu status de governo autônomo. Os conflitos resultaram em uma guerra de grande escala em 1998, que só terminou depois que ataques aéreos da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) contra a Sérvia afugentou suas forças da província.

Em 2008, Kosovo declarou sua independência unilateralmente e, apesar de ter o status reconhecido por 99 dos 193 estados membros das Nações Unidas, a Sérvia não o considera o território como um país independente até hoje.