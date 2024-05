Ex-Flamengo Petkovic faz visita ‘surpresa’ a Lula de carona com embaixador

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) compartilhou uma “surpresa” nesta quarta-feira, 22. Durante um encontro com o embaixador da Sérvia em Brasília, Aleksandar Ristic, um dos oito diplomatas com quem tinha reunião nesta manhã no Palácio do Planalto, apareceu também o ex-jogador de futebol Dejan Petkovic.

“Recebi o Embaixador da Sérvia, Aleksandar Ristić, para apresentação de suas cartas credenciais. E de surpresa ele trouxe o sérvio mais brasileiro e famoso do nosso país”, escreveu Lula na plataforma X, antigo Twitter.

Recebi o Embaixador da Sérvia, Aleksandar Ristić, para apresentação de suas cartas credenciais. E de surpresa ele trouxe o sérvio mais brasileiro e famoso do nosso país. 🇧🇷🇷🇸

Especialista em cobranças de faltas, escanteios, passes e chutes precisos, Pet foi reconhecido como um dos jogadores mais técnicos a atuarem no Brasil nos anos 1990 e 2000, e um dos melhores jogadores estrangeiros que já houve no país. Não à toa, recebeu três Bolas de Prata, troféu da ESPN.

Um raro exemplo de jogador europeu a vir jogar no Brasil no século XX, o sérvio virou ídolo no Vitória e destacou-se em três rivais cariocas: Flamengo, Vasco da Gama e Fluminense. O clube com que desenvolveu mais identificação, porém, foi o rubro-negro carioca, pelo qual fez 57 gols em 196 partidas oficiais.

Cerimônias da diplomacia

Os diplomatas foram nesta quarta-feira ao Planalto para entregar suas “cartas credenciais” ao presidente da República, documento que serve como oficialização da atuação de um embaixador no Brasil. Na hora de apresentar-se a Lula, Ristic o fez ao lado de Petkovic.

O presidente reservou esta manhã para receber as cartas credenciais do embaixador da Sérvia e outros sete diplomatas:

Abdollah Nekounam Ghadirli (Irã)

Benetia Chingapane (Botsuana)

Boniface Vignon (Benim)

Katarína Tomková (Eslováquia)

Lawrence Manzi (Ruanda)

Maria Ângela Carrascalão (Timor-Leste)

Zurab Mchedlishvili (Geórgia)