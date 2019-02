Ex-comandante da Força Aérea turca confessa tentativa de golpe

O ex-comandante da Força Aérea turca Akin Ozturk confessou a procuradores seu papel no planejamento do golpe que tentou derrubar o governo do presidente Recep Tayyip Erdogan no final da semana, relatou a agência de notícias estatal Anadolu. Segundo a imprensa local, o ex-militar disse aos interrogadores que “agiu com a intenção de realizar um golpe”.

Anteriormente, o comandante havia negado qualquer participação na tentativa de tomada do poder e insistiu que, inclusive, tentou impedir que o golpe ocorresse. Ozturk está entre os 103 generais e almirantes, quase um terço da cúpula das Forças Armadas, detidos nessa segunda-feira por traição ao governo. Fotografias publicadas pela agência de notícias mostram o militar com diversos ferimentos na cabeça e na parte superior do corpo.

Mais de 200 pessoas morreram na noite de sexta-feira, depois de uma facção das Forças Armadas iniciar uma tentativa de golpe militar. Durante a madrugada, os envolvidos atacaram uma série de instalações estatais em Ancara, fecharam pontes e tentaram capturar o principal aeroporto de Istambul.

(Com Reuters)